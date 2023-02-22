Лубінець спростував дані про кількість українських військових у полоні РФ

Інформація про те, що в російському полоні знаходяться нібито понад 3000 українських військовослужбовців не є дійсною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Дмитра Лубінця в ефірі національного телемарафону.
За його словами, він не може підтвердити інформацію про те, що в полоні знаходиться така кількість військових.
"Я не можу підтвердити цю цифру з приводу військовополонених. Звертаю увагу, що жодного разу ми не озвучували офіційні цифри щодо військовополонених, яких тримає РФ у себе, і яких ми тримаємо на нашому боці", - сказав Лубінець.
Він зауважив, що озвучення будь-яких даних за кількістю військовополонених Росія може використати проти України.
Він також розповів, що наразі в російському полоні знаходиться близько 20 000 цивільних українців. Однак це лише дані про тих, через кого звернулись рідні та близькі.
Нагадаємо, раніше уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька раніше заявляла, що у російському полоні перебувають понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.
Також 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.
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