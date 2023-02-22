Лубінець спростував дані про кількість українських військових у полоні РФ

За його словами, він не може підтвердити інформацію про те, що в полоні знаходиться така кількість військових.

"Я не можу підтвердити цю цифру з приводу військовополонених. Звертаю увагу, що жодного разу ми не озвучували офіційні цифри щодо військовополонених, яких тримає РФ у себе, і яких ми тримаємо на нашому боці", - сказав Лубінець.

Він зауважив, що озвучення будь-яких даних за кількістю військовополонених Росія може використати проти України.

Він також розповів, що наразі в російському полоні знаходиться близько 20 000 цивільних українців. Однак це лише дані про тих, через кого звернулись рідні та близькі.