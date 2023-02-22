Лубинец опроверг данные о количестве украинских военных в плену РФ

По его словам, он не может подтвердить информацию о том, что в плену находится такое количество военных.

"Я не могу подтвердить эту цифру по поводу военнопленных. Обращаю внимание, что ни разу мы не озвучивали официальные цифры по военнопленным, которых держит РФ у себя, и которых мы держим на нашей стороне", - сказал Лубинец.

Он отметил, что озвучивание каких-либо данных по количеству военнопленных Россия может использовать против Украины.

Он также рассказал, что в настоящее время в плену находится около 20 000 гражданских украинцев. Однако это лишь данные о тех, из-за кого обратились родные и близкие.