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Лубінець спростував дані про кількість українських військових у полоні РФ

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Україна, Середа 22 лютого 2023 21:39
Лубінець спростував дані про кількість українських військових у полоні РФ Фото: Лубінець спростував дані про кількість українських військових у полоні РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Інформація про те, що в російському полоні знаходяться нібито понад 3000 українських військовослужбовців не є дійсною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Дмитра Лубінця в ефірі національного телемарафону.

За його словами, він не може підтвердити інформацію про те, що в полоні знаходиться така кількість військових.

"Я не можу підтвердити цю цифру з приводу військовополонених. Звертаю увагу, що жодного разу ми не озвучували офіційні цифри щодо військовополонених, яких тримає РФ у себе, і яких ми тримаємо на нашому боці", - сказав Лубінець.

Він зауважив, що озвучення будь-яких даних за кількістю військовополонених Росія може використати проти України.

Він також розповів, що наразі в російському полоні знаходиться близько 20 000 цивільних українців. Однак це лише дані про тих, через кого звернулись рідні та близькі.

Нагадаємо, раніше уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька раніше заявляла, що у російському полоні перебувають понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.

Також 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

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Російська Федерація военнопленный Дмитро Лубінець
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