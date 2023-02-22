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Лубинец опроверг данные о количестве украинских военных в плену РФ

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 21:39
Лубинец опроверг данные о количестве украинских военных в плену РФ Фото: Лубинец опроверг данные о количестве украинских военных в плену РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Информация о том, что в российском плену находятся якобы более 3000 украинских военнослужащих не действительна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

По его словам, он не может подтвердить информацию о том, что в плену находится такое количество военных.

"Я не могу подтвердить эту цифру по поводу военнопленных. Обращаю внимание, что ни разу мы не озвучивали официальные цифры по военнопленным, которых держит РФ у себя, и которых мы держим на нашей стороне", - сказал Лубинец.

Он отметил, что озвучивание каких-либо данных по количеству военнопленных Россия может использовать против Украины.

Он также рассказал, что в настоящее время в плену находится около 20 000 гражданских украинцев. Однако это лишь данные о тех, из-за кого обратились родные и близкие.

Напомним, ранее уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Украины Алена Вербицкая ранее заявляла, что в российском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

Также 16 февраля прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

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Российская Федерация военнопленный Дмитрий Лубинец
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