Лубинец опроверг данные о количестве украинских военных в плену РФ
Информация о том, что в российском плену находятся якобы более 3000 украинских военнослужащих не действительна.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.
По его словам, он не может подтвердить информацию о том, что в плену находится такое количество военных.
"Я не могу подтвердить эту цифру по поводу военнопленных. Обращаю внимание, что ни разу мы не озвучивали официальные цифры по военнопленным, которых держит РФ у себя, и которых мы держим на нашей стороне", - сказал Лубинец.
Он отметил, что озвучивание каких-либо данных по количеству военнопленных Россия может использовать против Украины.
Он также рассказал, что в настоящее время в плену находится около 20 000 гражданских украинцев. Однако это лишь данные о тех, из-за кого обратились родные и близкие.
Напомним, ранее уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Украины Алена Вербицкая ранее заявляла, что в российском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.
Также 16 февраля прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.
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