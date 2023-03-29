Лубінець розповів, як в РФ намагаються "зросійщити" українських дітей

За словами Лубінця, після вивезення до Росії дітей в них забирають документи українського зразка, свідоцтво про народження й видають вже російські документи. Після цього забороняють говорити українською та називати себе українцями.

"Починають масово розповідати, що "такої держави як Україна не існує, це штучно створена держава, такого етносу як український не існує. Ви завжди були росіянами, ваша рідна мова - російська. Радійте, що зараз ви на території Росії, вчіть мову, вважайте себе патріотами, записуйтесь в "юнармію" і готуйтесь до того, що будете воювати з нацистами, які ще десь там живуть на території України, але ми повинні їх знищити і всю територію приєднати до РФ", - розповів уповноважений з прав людини.

Також Лубінець пригадав випадок з хлопчиком Сергієм, якого особисто вивозила уповноважена РФ з прав людини Львова-Бєлова. Неповнолітнього, як й багатьох інших дітей, також використовували для пропаганди у сюжетах на російському телебаченні.

Після повернення додому Сергій розповів, що його затримали біля Маріуполя й перевезли в Донецьк. Після "переїзду" до Москви відбувся процес "усиновлення". Його забрала "сім'я", яка вже мала чотирьох дітей й не мала нормальних умов для проживання.

"У нього ніхто не запитував чи, можливо, йому щось потрібно або чи хоче їсти. Його ігнорували. Йому показували, що його ніхто тут не чекав", - додав Лубінець.

Для російських "сімей" забрати українську дитину - питання грошей. Що далі буде з неповнолітнім - їх взагалі не цікавить.

На жаль, батьки Сергія загинули, однак українця вдалось повернути додому після прохання його старшої сестри.