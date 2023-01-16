Лубінець: РФ відмовилася передати список вивезених з України дітей, які хочуть повернутися

Він зазначив, що в ході консультацій з російською омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині було погоджено, що питання возз'єднання сімей має вирішуватись максимально швидко.

Зокрема, обговорили ситуацію щодо повернення вивезених до Росії українських дітей уже віддали на усиновлення у Росії.

"Зауважу, що Москалькова сама сказала, що у них є діти, які не хочуть перебувати в росії, але не мають контакту зі своїми рідними, і вони готові їх передати. Але вони не погодилися передати нам список цих дітей, щоб ми шукали родичів" , – сказав Лубінець.

На запитання українського омбудсмена, яким чином діти з України опинились у РФ, сторона країни-агресора пояснює примусове вивезення на свою територію "гуманітарною евакуацією".

"Коли під час бойових дій не розбиралися, хто хоче чи не хоче, всіх забирали максимум і вивозили", - каже Лубінець.

Так, український омбудсмен у цьому контексті звернув увагу на заяви російської сторони про нібито 5 мільйонів громадян України, які виїхали до РФ.

"Але якщо шлях в Україну для них був закритий, то куди вони ще могли виїжджати, рятуючи свої життя… Людей не випускали в Україну. І навіть коли вони виїжджали в Росію без документів, були випадки, коли їм доводилося брати російські паспорти, аби рухатися далі. Ми не маємо дипломатичних відносин, тому отримати українські документи на території РФ неможливо. Також чинили перешкоди і для виїзду тих, хто з тимчасово окупованих територій виїхав до Росії", - розповів він.