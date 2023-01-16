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Лубинец: РФ отказалась передать список вывезенных из Украины детей, которые хотят вернуться

Фото: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, которые не хотят оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности их передать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца агентству "Укринформ".

Он отметил, что в ходе консультаций з российской омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции было согласовано, что вопрос воссоединения семей должен решаться максимально быстро.

В частности, обсудили ситуацию относительно возвращения вывезенных в РФ украинских детей уже отдали на усыновление в России.

"Замечу, что Москалькова сама сказала, что у них есть дети, которые не хотят находиться в России, но не имеют контакта со своими родными, и они готовы их передать. Но они не согласились передать нам список этих детей, чтобы мы искали родственников", - сказал Лубинец.

На вопрос украинского омбудсмена, каким образом дети из Украины оказались в РФ, сторона страны-агрессора объясняет принудительный вывоз на свою территорию "гуманитарной эвакуацией".

"Когда во время боевых действий не разбирались, кто хочет или не хочет, всех забирали по максимуму и вывозили", - говорит Лубинец.

Так, украинский омбудсмен в это контексте обратил внимание на заявления российской стороны о якобы 5 миллионах уехавших в РФ граждан Украины.

"Но если путь в Украину для них был закрыт, то куда они могли выезжать, спасая свои жизни… Людей не выпускали в Украину. И даже когда они уезжали в Россию без документов, были случаи, когда им приходилось брать российские паспорта, чтобы двигаться дальше. У нас нет дипломатических отношений, поэтому получить украинские документы на территории России невозможно. Также препятствовали и для выезда тех, кто с временно оккупированных территорий выехал в Россию", - рассказал он.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл детали возможного гуманитарного коридора между Украиной и РФ.

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дітиДмитрий Лубинец