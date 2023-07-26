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Лубінець про судилище над "айдарівцями": РФ робить злочинців з тих, хто боронив рідну землю

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Незаконне судилище над 18 українськими військовополоненими з батальйону "Айдар" у Росії є грубим порушенням країною-агресором Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Він нагадав, що українським захисникам інкримінують насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу так званої "ДНР" та участь в діяльності терористичної організації.

"Це чергове судилище, яке підтверджує всьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю. Це ті люди, які не вторгались на чужі території, а лише боролись за свою свободу, державу, сім’ю і життя", - наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що світ має реагувати на такі ганебні судилища захисників України. Оскільки для всіх очевидно, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території.

Проте РФ цинічно займається кримінальним переслідуванням наших громадян і, відчуваючи безкарність, продовжує своє криваве "справедливе правосуддя" над тими, кого не змогли залякати і зламати.

Омбудсмен підкреслив, що такі судилища - це чергове грубе порушення окупантами Женевської конвенції, за що Росія повинна постати перед судом.

Судилище над "айдарівцями"

Вчора Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав слухання по суті щодо 18 українських військовополонених з батальйону "Айдар". Нашим захисникам закидають нібито "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу "ДНР" та участь у діяльності терористичної організації.

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Дмитро ЛубінецьАйдарРостов-на-Дону