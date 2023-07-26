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Лубинец о судилище над "айдаровцами": РФ делает преступников из тех, кто защищал родную землю

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Незаконное судилище над 18 украинскими военнопленными из батальона "Айдар" в России является грубым нарушением страной-агрессором Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он напомнил, что украинским защитникам инкриминируют насильственный захват власти, изменение конституционного строя так называемой "ДНР" и участие в деятельности террористической организации.

"Это очередное судилище, подтверждающее всему миру, что Россия делает преступников из тех, кто защищал родную землю. Это те люди, которые не вторгались на чужие территории, а только боролись за свою свободу, государство, семью и жизнь", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что мир должен реагировать на такие позорные судилища защитников Украины. Поскольку для всех очевидно, что на скамье подсудимых должны оказаться не те, кто защищается, а те, кто с оружием в руках пришел на чужие территории.

Однако РФ цинично занимается уголовным преследованием наших граждан и, чувствуя безнаказанность, продолжает свое кровавое "справедливое правосудие" над теми, кого не смогли запугать и сломать.

Омбудсмен подчеркнул, что такие судилища - это очередное грубое нарушение оккупантами Женевской конвенции, за что Россия должна предстать перед судом.

Судилище над "айдаровцами"

Вчера Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал слушания по существу в отношении 18 украинских военнопленных из батальона "Айдар". Наших защитников обвиняют якобы в "насильственном захвате власти и изменении конституционного строя "ДНР" и участии в деятельности террористической организации.

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Дмитрий ЛубинецАйдарРостов-на-Дону