UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лубінець пояснив ситуацію з перевіркою документів на кордоні

Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В українському законодавстві наразі немає жодних змін щодо перетину державного кордону.

Про це розповідає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я відправив офіційного листа, де попросив надати мені всі документи, на підставі яких у нас зараз відбувається перевірка та аналіз документів. На скільки мені відомо, то якихось змін не відбувалося. Напевно, громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на ДПСУ лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для перетину державного кордону", - сказав омбудсмен.

За його словами, якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, то представники ДПСУ, які його пропустили, також будуть нести відповідальність.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, під час дії воєнного стану виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України заборонено, але є низка винятків. Зокрема, виїхати з України можуть багатодітні та чоловіки з інвалідністю. За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків, але більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів..

Однак днями в соцмережах з'явилася інформація про складнощі під час виїзду з України чоловіків з третьою групою інвалідності та їх супроводжуючих. Також повідомлялося, що не випускають з України та багатодітних чоловіків.

В коментарі РБК-Україна речник ДПСУ сказав, що правила виїзду залишаються незмінними, але прикордонники можуть ретельно вивчати документи, які б давали підстави для виїзду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниокупантиКордон з Україноюприкордонники