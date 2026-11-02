Лубінець пояснив переміщення військової техніки РФ до Олешок під час евакуації
Російська техніка із червоними хрестами використовувалася для розмінування Олешок під час тимчасового перемир'я.
Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець під час пресконференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Він розповів, що терміново зв'язався з відповідальною особою, і додав, що особисто передивився відео і провів нараду.
"На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролером української сторони", - зазначив омбудсмен.
Лубінець підкреслив, що після розмінування військова техніка РФ повернулася на місце, звідки прибула.
Що передувало
Нагадаємо, журналіст Sky News Азад Сафаров розповів, що до, під час і після евакуації росіяни використовували гуманітарний коридор в Олешках у військових цілях.
За його словами, знімальна група бачила, як російські військові завозили в Олешки та сусідні села важку техніку. Крім того, вони підвозили зброю, боєприпаси, військових і їжу.
Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Москві оцінили гуманітарну операцію в Олешках, але подібних операцій проводити надалі поки не планують.
РБК-Україна також писало, що, зі слів Лубінця, під час перемир'я в Олешках з міського моргу вивезли тіла загиблих військових і цивільних.
Крім того, Україна планує створити Центр повернення цивільних, який буде займатись поверненням цивільних громадян із тимчасово окупованих територій.