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Лубинец объяснил перемещение военной техники РФ в Олешки во время эвакуации

15:38 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Лубинец объяснил перемещение военной техники РФ в Олешки во время эвакуации Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Российская техника с красными крестами использовалась для разминирования Олешек во время временного перемирия.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что срочно связался с ответственным лицом и добавил, что лично пересмотрел видео и провел совещание.

"На видео четко видна российская военная техника, которая маркирована красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования под четким контролером украинской стороны", - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что после разминирования военная техника РФ вернулась на место, откуда прибыла.

Что предшествовало

Напомним, журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что до, во время и после эвакуации россияне использовали гуманитарный коридор в Олешках в военных целях.

По его словам, съемочная группа видела, как российские военные завозили в Олешки и соседние села тяжелую технику. Кроме того, они подвозили оружие, боеприпасы, военных и еду.

Отметим, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве оценили гуманитарную операцию в Олешках, но подобных операций проводить в дальнейшем пока не планируют.

РБК-Украина также писало, что, по словам Лубинца, во время перемирия в Олешках из городского морга вывезли тела погибших военных и гражданских.

Кроме того, Украина планирует создать Центр возвращения гражданских, который будет заниматься возвращением гражданских лиц с временно оккупированных территорий.

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