Лубинец объяснил перемещение военной техники РФ в Олешки во время эвакуации

Российская техника с красными крестами использовалась для разминирования Олешек во время временного перемирия.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Он рассказал, что срочно связался с ответственным лицом и добавил, что лично пересмотрел видео и провел совещание.

"На видео четко видна российская военная техника, которая маркирована красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования под четким контролером украинской стороны", - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что после разминирования военная техника РФ вернулась на место, откуда прибыла.

Что предшествовало

Напомним, журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что до, во время и после эвакуации россияне использовали гуманитарный коридор в Олешках в военных целях.

По его словам, съемочная группа видела, как российские военные завозили в Олешки и соседние села тяжелую технику. Кроме того, они подвозили оружие, боеприпасы, военных и еду.

Отметим, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве оценили гуманитарную операцию в Олешках, но подобных операций проводить в дальнейшем пока не планируют.