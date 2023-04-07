Як знайти зниклих безвісти: пояснення омбудсмена

Знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються у лише батьків чи дітей зниклої людини
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Для початку:
Хтось з рідних має звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів. Зразки відбираються і молекулярно-генетична експертиза проводиться лише за постановою слідчого.
Для того, щоб здати біологічні зразки необхідно:
Експертиза проводиться за рахунок держави.
Взяти зразки можуть у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого, який вносить відповідне клопотання до суду.
Надалі за рішенням суду перевірять та встановлюють наявності/відсутності збігу ДНК.
У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування та родичів загиблої особи.
Провести ДНК-експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням неможливо.
Раніше ми писали про те, що майже три тисячі загиблих українців було ідентифіковано за допомогою ДНК-експертиз.
Також нагадаємо, омбудсмен розповів, що близько 15 тисяч громадян зникли безвісти.
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