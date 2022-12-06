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Омбудсмен розповів, скільки українців зникли безвісти від початку вторгнення РФ

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Вівторок 06 грудня 2022 04:08
Омбудсмен розповів, скільки українців зникли безвісти від початку вторгнення РФ Фото: Дмитро Лубінець, омбудсмен (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Володимир Костирін

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого і станом на зараз зникли безвісти близько 15 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Так, чиновник у цій статистиці навів дані Міжнародної комісії щодо зниклих безвісти.

"У зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть, доля тисяч людей невідома. Когось з них вже, можливо, нема серед живих. Їх всіх шукають рідні і безмежні страждання в сім'ях від невідомості", - йдеться у публікації.

Не уточнюється, чи йдеться у цих статистичних даних лише про цивільних, чи цифра охоплює також і військових та представників різних силових відомств.

Зазначимо, наприкінці листопада в МВС повідомили, що з початку російської широкомасштабної війни в Україні поліцейським вдалося розшукати близько 30 тисяч людей, а всього з 24 лютого правоохоронці отримали близько 48 тисяч повідомлень про людей, які зникли безвісти.

Нагадаємо, у липні влада заявила, що понад 7000 українських військових є безвісти зниклими. Через місяць після цієї заяви стало відомо, скільки з них було знайдено у російському полоні.

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