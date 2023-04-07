RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как найти пропавших без вести: объяснение омбудсмена

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Для начала:

Кто-то из родных должен обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Образцы отбираются и молекулярно-генетическая экспертиза проводится только по постановлению следователя.

Для того, чтобы сдать биологические образцы необходимо:

  • паспорт
  • для ребенка - свидетельство о рождении

Экспертиза производится за счет государства.

Взять образцы могут в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению следователя, который вносит соответствующее ходатайство в суд.

В дальнейшем по решению суда проверят и установят наличие/отсутствие совпадения ДНК.

В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование и родственников погибшего человека.

Провести ДНК-экспертизу для поиска погибших по собственному желанию невозможно.

Ранее мы писали о том, что почти три тысячи погибших украинцев были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.

Также напомним, омбудсмен рассказал, что около 15 тысяч граждан пропавшими без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНКпропал украинец