Как найти пропавших без вести: объяснение омбудсмена

Найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Для начала:
Кто-то из родных должен обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Образцы отбираются и молекулярно-генетическая экспертиза проводится только по постановлению следователя.
Для того, чтобы сдать биологические образцы необходимо:
Экспертиза производится за счет государства.
Взять образцы могут в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению следователя, который вносит соответствующее ходатайство в суд.
В дальнейшем по решению суда проверят и установят наличие/отсутствие совпадения ДНК.
В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование и родственников погибшего человека.
Провести ДНК-экспертизу для поиска погибших по собственному желанию невозможно.
Ранее мы писали о том, что почти три тысячи погибших украинцев были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.
Также напомним, омбудсмен рассказал, что около 15 тысяч граждан пропавшими без вести.
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