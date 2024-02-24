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Лубінець про падіння Іл-76: Росія не повідомляла МКЧХ про перевезення полонених літаками

Фото: Дмитро Лубінець, український омбудсмен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міжнародний комітет Червоного Хреста ніколи не отримував від РФ повідомлень про транспортування українських військовополонених літаками. В тому числі й літаком Іл-76, який впав під Бєлгородом.

Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Після падіння літака Іл-76, російська сторона стверджувала, що на його борту нібито перебували українські військовополонені, яких доправляли на черговий обмін. Однак, за словами Лубінця, в МКЧХ немає підтвердження цієї інформації.

"Я отримав офіційний лист від МКЧХ, що Росія не повідомляла їх про транспортування українських військовополонених літаками. Було зазначено, що вони ніколи не повідомляли про це МКЧХ", - сказав омбудсмен.

Він зазначив, що Україна вимагає прозорого розслідування катастрофи з залученням міжнародних експертів.

"Я не можу стверджувати, але у нас немає доказів того, що дійсно те, що заявила РФ, відповідає дійсності", - додав Лубінець.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російський літак Іл-76 впав поблизу села Яблоново у Бєлгородській області РФ. При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у нібито збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджували.

Пізніше у ГУР зазначили, що на борту Іл-76 могли бути як і ракети, так і люди. При цьому, за даними розвідки, на борту також мали бути російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Україна закликає провести міжнародне розслідування, але Москва у традиційній для неї манері виступила проти.

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ІЛ-76Дмитро ЛубінецьОбмін полоненими