Лубинец о падении Ил-76: Россия не сообщала МККК о перевозках пленных самолетами

После падения самолета Ил-76, российская сторона утверждала, что на его борту якобы находились украинские военнопленные, которых везли на очередной обмен. Однако, по словам Лубинца, у МККК нет подтверждения этой информации.

"Я получил официальное письмо от МККК, что Россия не сообщала их о транспортировке украинских военнопленных самолетами. Было отмечено, что они никогда не сообщали об этом МККК", - сказал омбудсмен.

Он отметил, что Украина требует прозрачного расследования крушения с привлечением международных экспертов.

"Я не могу утверждать, но у нас нет доказательств того, что действительно то, что заявила РФ, соответствует действительности", - добавил Лубинец.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблоново в Белгородской области РФ. При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в якобы уничтожении самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждали.

Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны были быть российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на самолет.

СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Украина призывает провести международное расследование, но Москва в традиционной для нее манере выступила против.

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