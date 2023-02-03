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Лубінець обговорив з турецьким омбудсменом визволення українців із полону РФ: деталі

Фото: український омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Український омбудсмен Дмитро Лубінець у Стамбулі провів зустріч зі своїм турецьким колегою Шерефом Малкочем. Сторони обговорили визволення українців із російського полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Лубінця.

За словами Малкоча, російська сторона вже працює над списками українських громадянських громадян віком від 70 років і старших за 65, які мають хронічні хвороби. Однак Росія попросила час для роботи із цими списками.

Лубінець подякував турецькій стороні за її незмінну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Турецький омбудсмен, у свою чергу, зазначив, що робота щодо вирішення гуманітарних питань триває. Він також висловив сподівання на припинення вогню та встановлення миру.

Нагадаємо, Лубінець розповів, щоУкраїна хоче звільнити з полону РФ 800 осіб, але не в рамках обміну.

Крім того, він звернувся до родичів полонених із закликом не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.

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