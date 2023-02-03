Лубинец обсудил с турецким омбудсменом освобождение украинцев из плена РФ: детали

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Стамбуле провел встречу со своим турецким коллегой Шерефом Малкочом. Стороны обсудили освобождение украинцев из российского плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Лубинца.
По словам Малкоча, российская сторона уже работает над списками украинских гражданских граждан старше 70 лет и старше 65, имеющих хронические болезни. Однако Россия попросила время для работы с этими списками.
Лубинец поблагодарил турецкую сторону за ее неизменную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.
Турецкий омбудсмен, в свою очередь, отметил, что работа по решению гуманитарных вопросов продолжается. Он также выразил надежду на прекращение огня и установление мира.
Напомним, Лубинец рассказал, что Украина хочет освободить из плена РФ 800 человек, но не в рамках обмена.
Кроме того, он обратился к родственникам пленных с призывом не называть их фамилий, чтобы не усложнять работу по возвращению военных домой.
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