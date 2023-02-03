Лубинец обсудил с турецким омбудсменом освобождение украинцев из плена РФ: детали

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Стамбуле провел встречу со своим турецким коллегой Шерефом Малкочом. Стороны обсудили освобождение украинцев из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Лубинца.

По словам Малкоча, российская сторона уже работает над списками украинских гражданских граждан старше 70 лет и старше 65, имеющих хронические болезни. Однако Россия попросила время для работы с этими списками.

Лубинец поблагодарил турецкую сторону за ее неизменную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Турецкий омбудсмен, в свою очередь, отметил, что работа по решению гуманитарных вопросов продолжается. Он также выразил надежду на прекращение огня и установление мира.