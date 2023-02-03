Лубінець обговорив з турецьким омбудсменом визволення українців із полону РФ: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Лубінця.

За словами Малкоча, російська сторона вже працює над списками українських громадянських громадян віком від 70 років і старших за 65, які мають хронічні хвороби. Однак Росія попросила час для роботи із цими списками.

Лубінець подякував турецькій стороні за її незмінну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Турецький омбудсмен, у свою чергу, зазначив, що робота щодо вирішення гуманітарних питань триває. Він також висловив сподівання на припинення вогню та встановлення миру.