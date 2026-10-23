Лубінець назвав обмін "історичним": вдалось повернути найбільше засуджених

Історичний обмін

За словами Лубінця, це історичний обмін: вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових. Це 86 українців, які отримали вироки російського суду, і один оборонець, щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

"Загалом додому повертаються військові ЗСУ, у тому числі ТрО, НГУ, ДПСУ. Також уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець “Айдару”, - уточнив Лубінець

Він додав, що повертається в Україну п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

"Двоє повернутих оборонців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Тобто вони пробули у полоні 8 та 6 років!" - каже Лубінець.

Деталі обміну

Україна 23 жовтня повернула тяжкохворих та тяжкопоранених військових. Усі повернуті були підтверджені в полоні через МКЧХ та з інших джерел, каже Омбудсмен.

"Наймолодшому звільненому - 24 роки, найстаршому 63 роки. Один із повернутих має день народження завтра - він відсвяткує його на рідній землі. Оборонцю виповниться 60 років!" - зазначив Лубінець.