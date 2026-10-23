Лубинец назвал обмен "историческим": удалось вернуть больше всего осужденных

Исторический обмен

По словам Лубинца, это исторический обмен: удалось вернуть самое большое количество осужденных военных. Это 86 украинцев, получивших приговоры российского суда, и один защитник, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование.

"В общем, домой возвращаются военные ВСУ, в том числе ТрО, НГУ, ГНСУ. Также впервые за долгое время удалось вернуть большое количество азовцев. Дома также и один военнослужащий "Айдара", - уточнил Лубинец.

Он добавил, что возвращается в Украину пять человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года.

"Двое возвращенных защитников попали в плен еще в 2018 и 2020 годах. То есть они пробыли в плену 8 и 6 лет!" - говорит Лубинец.

Детали обмена

Украина 23 октября вернула тяжелобольных и тяжелораненых военных. Все возвращенные были подтверждены в плену через МККК и из других источников, говорит Омбудсмен.

"Младшему уволенному - 24 года, самому старшему 63 года. У одного из возвращенных есть день рождения завтра - он отпразднует его на родной земле. Защитнику исполнится 60 лет!" – отметил Лубинец.