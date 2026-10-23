Україна повернула з окупації ще сімох цивільних, - Лубінець

Україна повернула з окупованих територій ще сімох цивільних. Серед них - 90-річна маломобільна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних", - повідомив Лубінець.

За його словами, семеро українців повернулися на підконтрольну Україні територію. Також семеро цивільних поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ.

Серед тих, хто нарешті вдома, - 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання.

З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування.

Також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини.

Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста, вона не змогла повернутися до родини.

Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Наразі вони вже вдома, але потребують психологічної підтримки.