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Лубинец рассказал, кого труднее всего возвращать из плена

21:55 26.06.2026 Пт
2 мин
В чем сложность с освобождением этих людей?
aimg Валерий Ульяненко
Лубинец рассказал, кого труднее всего возвращать из плена Фото: Дмитрий Лубинец (Getty Images)
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Россия держит в своих тюрьмах почти 1900 подтвержденных украинских гражданских, однако реальное количество похищенных может достигать 16 тысяч. Процесс их возвращения самый сложный.

Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона.

По словам омбудсмена, в настоящее время Украине удалось верифицировать 1878 гражданских заложников. Из них через Международный комитет Красного Креста официально подтверждено только 892 человека.

Других пленных находят благодаря работе спецслужб, разведки и свидетельствам военных, возвращающихся из плена. Оккупанты часто содержат гражданских и военнопленных в одних камерах.

В то же время в реестре лиц, пропавших при особых обстоятельствах, насчитывается около 16 тысяч гражданских. Пока неизвестно, живы ли эти люди, и в каком статусе их содержат.

Почему гражданских сложно вернуть

Лубинец подчеркнул, что для России нет никаких правил. Враг скрывает похищенных людей, официально не подтверждает задержание и удерживает украинцев в изоляции в десятках разных СИЗО и колоний.

По его словам, есть много случаев, когда люди еще с 2022 года годами сидят за решеткой без предъявления уголовных обвинений.

Кроме того, Россия часто пытается выдать гражданских за военнопленных. Таким образом, агрессор хочет искусственно увеличить свой обменный фонд и дополнительно давить на Украину.

Напомним, сегодня Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000". В рамках обмена удалось вернуть домой 160 украинцев, находившихся в плену с 2022 года.

Отметим, предыдущий, второй обмен в формате "1000 на 1000" состоялся 5 июня. Тогда из российского плена удалось вернуть домой 185 военных и одного гражданского.

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