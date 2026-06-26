Лубинец рассказал, кого труднее всего возвращать из плена

Россия держит в своих тюрьмах почти 1900 подтвержденных украинских гражданских, однако реальное количество похищенных может достигать 16 тысяч. Процесс их возвращения самый сложный.

Как сообщает РБК-Украина , об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона.

По словам омбудсмена, в настоящее время Украине удалось верифицировать 1878 гражданских заложников. Из них через Международный комитет Красного Креста официально подтверждено только 892 человека.

Других пленных находят благодаря работе спецслужб, разведки и свидетельствам военных, возвращающихся из плена. Оккупанты часто содержат гражданских и военнопленных в одних камерах.

В то же время в реестре лиц, пропавших при особых обстоятельствах, насчитывается около 16 тысяч гражданских. Пока неизвестно, живы ли эти люди, и в каком статусе их содержат.

Почему гражданских сложно вернуть

Лубинец подчеркнул, что для России нет никаких правил. Враг скрывает похищенных людей, официально не подтверждает задержание и удерживает украинцев в изоляции в десятках разных СИЗО и колоний.

По его словам, есть много случаев, когда люди еще с 2022 года годами сидят за решеткой без предъявления уголовных обвинений.

Кроме того, Россия часто пытается выдать гражданских за военнопленных. Таким образом, агрессор хочет искусственно увеличить свой обменный фонд и дополнительно давить на Украину.