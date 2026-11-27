За словами омбудсмена, він уже бачив інформацію щодо можливої місії на Кінбурнській косі та отримав відповідні звернення. Проте остаточне рішення залежить виключно від військових.

"По Миколаївській області - ще ми не брали це в роботу. Як людина, яка в цьому бере безпосередню участь, я виходжу спочатку з позиції ЗСУ. Щоб передавати будь-яку пропозицію російській стороні за участі американських посередників, мені треба почути позицію ЗСУ", - наголосив Лубінець.

Він пояснив, що переговори щодо будь-якого регіону можливі лише після того, як військові підтвердять можливість забезпечення режиму тиші без шкоди для української обороноздатності.

Водночас омбудсмен зазначив, що наразі в роботі перебуває підготовка гуманітарних операцій для евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.