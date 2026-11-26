Українські військові вже готують гуманітарну місію "Санта" для людей на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативно-тактичного угруповання "Одеса".

Підготовку почали сили підрозділів, які підпорядковуються угрупованню. Вони виконують розпорядження командира угруповання полковника Дениса Носікова.

З міркувань безпеки деталей місії не розкривають. У військових лише наголосили, що вона має винятково гуманітарну мету.

"Ми, військові, відгукнулися на потребу людей у їжі та медикаментах. Після ретельного аналізу ситуації за даними власних джерел почали формувати продуктові пакунки", - зазначили в угрупованні.

"Напередодні Дня святого Миколая ми, Сили оборони України, хочемо нагадати про загальнолюдські цінності: турботу, співчуття та обов’язок допомагати тим, хто цього потребує найбільше", - додали військові.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан звернулася до першої леді США Меланії Трамп із закликом допомогти цивільним на Кінбурнській косі.

Наприкінці жовтня 2026 року Меланія Трамп була посередницею в організації локального гуманітарного перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині.