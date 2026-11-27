Вопрос о проведении гуманитарной миссии на Кинбурнской косе пока не находится в работе, поскольку для этого необходимо согласование от Вооруженных сил Украины и гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По словам омбудсмена, он уже видел информацию о возможной миссии на Кинбурнской косе и получил соответствующие обращения. Однако окончательное решение зависит исключительно от военных.
"По Николаевской области - еще мы не принимали это в работу. Как человек, который в этом принимает непосредственное участие, я выхожу сначала с позиции ВСУ. Чтобы передавать любое предложение российской стороне с участием американских посредников, мне нужно услышать позицию ВСУ", - подчеркнул Лубинец.
Он пояснил, что переговоры по любому региону возможны только после того, как военные подтвердят возможность обеспечения режима тишины без ущерба украинской обороноспособности.
В то же время омбудсмен отметил, что в настоящее время в работе находится подготовка гуманитарных операций по эвакуации гражданских из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, что 26 ноября стало известно о том, что украинские военные уже готовят гуманитарную миссию "Санта" по спасению людей на временно оккупированной Кинбурнской косе.
Потребность в срочной эвакуации связана с критической гуманитарной ситуацией на полуострове.
Как сообщалось ранее, российские захватчики держат "живым щитом" жителей трех деревень на Кинбурне - Покровского, Васильевки и Геройского.
В заложниках окупантов остаются около сотни гражданских, которые рискуют не пережить зиму из-за острой нехватки продуктов питания и медикаментов.