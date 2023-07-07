Лубінець про місію ООН щодо Оленівки: вони не бажали реально чимось займатись

За словами Лубінця, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, після гучної публічної заяви про створення окремої місії, яка займатиметься питанням Оленівки - дійсно створив її та призначив трьох людей.

Місія пропрацювала лише п'ять місяців під час яких уповноважений Верховної Ради з прав людини неодноразово намагався зустрітись з її представниками онлайн чи офлайн.

Як відзначив Лубінець, він був готовий їхати в Нью-Йорк, щоб передати місії матеріали, які мала українська сторона. Йдеться про експертний аналіз фото, відеоматеріалів, що були оприлюднені росіянами. Останні несли нісенітницю про нібито удар "Хаймарсами" по колонії.

"На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру", - пояснив Лубінець.

Зрештою місію було закрито, а Лубінець так й не зміг зустрітись з її представниками.

"На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися. До речі місію закрили дивним чином. Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції і на пряме запитання журналістів: Ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що РФ не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: "Ми це не коментуємо", - розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини додавши, що це стало прикладом того, "як діють зараз міжнародні організації".

Вибух в Оленівській колонії

Під час вибуху, який стався в ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці, була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

Згідно з даними росіян, внаслідок цього загинули 50 українських захисників. Серед утримуваних в колонії були й захисники Азовсталі.

Згідно з даними розвідки, росіяни не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури й умови утримання полонених.