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Лубинец о миссии ООН по Оленовке: они не желали реально чем-то заниматься

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У ООН нет желания искать прямые механизмы влияния на Россию. Миссия по расследованию теракта в Оленовке ни разу не согласилась получить материалы по взрыву в колонии.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова на форуме "Легион права".

По словам Лубинца, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, после громкого публичного заявления о создании отдельной миссии, которая будет заниматься вопросом Оленовки - действительно создал ее и назначил трех человек.

Миссия проработала всего пять месяцев во время которых уполномоченный Верховной Рады по правам человека неоднократно пытался встретиться с ее представителями онлайн или оффлайн.

Как отметил Лубинец, он был готов ехать в Нью-Йорк, чтобы передать миссии материалы, которые имела украинская сторона. Речь идет об экспертном анализе фото, видеоматериалов, которые были обнародованы россиянами. Последние несли чушь о якобы ударе "Хаймарсами" по колонии.

"На наш взгляд, на взгляд экспертов, не только украинских, которые принимали в этом участие, это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру", - пояснил Лубинец.

В конце концов миссия была закрыта, а Лубинец так и не смог встретиться с ее представителями.

"На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем-то заниматься. Кстати миссию закрыли странным образом. Об этом сообщил представитель Гутерреша на пресс-конференции и на прямой вопрос журналистов: Вы приняли решение закрыть эту миссию из-за того, что РФ не допустила представителей миссии в Еленовку? Ответ был: "Мы это не комментируем", - рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавив, что это стало примером того, "как действуют сейчас международные организации".

Взрыв в Оленовской колонии

Во время взрыва, произошедшего в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в Оленовке, было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.

Согласно данным россиян, в результате погибли 50 украинских защитников. Среди удерживаемых в колонии были и защитники Азовстали.

Согласно данным разведки, россияне не намеревались обменивать украинских пленных в Оленовке и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания пленных.

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