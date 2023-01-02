Лубінець анонсував зустріч з російським омбудсменом: що обговорять

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець проведе у січні зустріч з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Однією з тем обговорень буде визволення мирних українців з російського полону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лубінця в ефірі телемарафону.
"Цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих з нашого боку варіантів, але знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це Російська Федерація", - розповів Лубінець.
Він також додав, що українська влада зараз окремо приділяє увагу звільненню цивільних з ворожого полону.
"Я хотів би зазначити, що українська держава не залишає спроб повернути, зокрема, і цивільних. Проблема не в нас, а в Російській Федерації. Тому що Російська Федерація зараз хоче окремого майданчика щодо цивільних. Ми будемо про це домовлятися", - додав він.
Нагадаємо, перша зустріч між Москальковою та Лубінцем пройшла 17 жовтня. Тоді сторони також обговорювали звільнення цивільних з полону.
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