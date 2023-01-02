Лубінець анонсував зустріч з російським омбудсменом: що обговорять

"Цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих з нашого боку варіантів, але знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це Російська Федерація", - розповів Лубінець.

Він також додав, що українська влада зараз окремо приділяє увагу звільненню цивільних з ворожого полону.

"Я хотів би зазначити, що українська держава не залишає спроб повернути, зокрема, і цивільних. Проблема не в нас, а в Російській Федерації. Тому що Російська Федерація зараз хоче окремого майданчика щодо цивільних. Ми будемо про це домовлятися", - додав він.