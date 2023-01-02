Лубинец анонсировал встречу с российским омбудсменом: что обсудят

"В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, на которой мы будем отдельно обсуждать вопросы освобождения гражданских. Там множество наработанных с нашей стороны вариантов, но опять-таки мы не знаем, согласится ли на это Российская Федерация", - рассказал Лубинец.

Он также добавил, что украинские власти сейчас отдельно уделяют внимание освобождению гражданских из вражеского плена.

"Я хотел бы отметить, что украинское государство не оставляет попыток вернуть, в частности, и гражданских. Проблема не в нас, а в Российской Федерации. Потому что Российская Федерация сейчас хочет отдельную площадку по гражданским. Мы будем об этом договариваться", - добавил он.