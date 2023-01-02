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Лубинец анонсировал встречу с российским омбудсменом: что обсудят

Фото: Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец проведет в январе встречу с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Одной из тем обсуждений будет освобождение мирных украинцев из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лубинца в эфире телемарафона.

"В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, на которой мы будем отдельно обсуждать вопросы освобождения гражданских. Там множество наработанных с нашей стороны вариантов, но опять-таки мы не знаем, согласится ли на это Российская Федерация", - рассказал Лубинец.

Он также добавил, что украинские власти сейчас отдельно уделяют внимание освобождению гражданских из вражеского плена.

"Я хотел бы отметить, что украинское государство не оставляет попыток вернуть, в частности, и гражданских. Проблема не в нас, а в Российской Федерации. Потому что Российская Федерация сейчас хочет отдельную площадку по гражданским. Мы будем об этом договариваться", - добавил он.

Напомним, первая встреча между Москальковой и Лубинцом прошла 17 октября. Тогда стороны также обсуждали освобождение гражданских из плена.

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