ЛТФ обвиняет международные табачные корпорации в информатаках

В ЛТФ считают, что фабрику пытаются дискредитировать

Руководство "Львовской табачной фабрики" (ЛТФ) заявляет о попытке организовать очередную информационную атаку на предприятие. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявление представителей компании.

В частности, по их мнению, транснациональные компании объединились против единственного украинского производителя табачных изделий и пытаются дискредитировать фабрику в СМИ.

Среди причин называют отказ предприятия работать через табачного монополиста "Тедис Украина", увеличение доли рынка ЛТФ на внутреннем рынке, планы компании выйти на IPO. Также львовяне выступают за повышения адвалорной составляющей акцизного налога на сигареты, что не устраивает западные табачные компании.

В ЛТФ уверены, что конкуренты очередной раз пытаются беспочвенно убедить общественность, что компания использует "теневые схемы" и якобы занимается контрабандой. Кроме того, по данным СМИ, в силовые структуры рассылаются фейковые письма с обвинениями в нарушениях фабрикой налогового законодательства.

Однако в пресс-службе ЛТФ отметили, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Западной Украины, обеспечивая около тысячи рабочих мест только во Львовской области (компания имеет два юридических лица ТОВ "Вінниківська тютюнова фабрика" и ВАТ "Лвівська тютюнова фабрика").

Как известно, за два последних два года рыночная доля "ЛТФ" выросла до 9% (согласно исследованию компании, Nielsen). Более того, в 2018-2019 гг. В ЛТФ намерены нарастить долю до 15%.

Это, по мнению представителей ЛТФ, категорически не устраивает фабрики четырех транснациональных компаний ("Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "В.А.Т.-Прилуки" и "Империал Тобакко Продакшн Украина"), которые еще недавно, в 2013 году контролировали 95-97% всего внутреннего табачного рынка. Вследствие активной маркетинговой позиции львовян - почти десятая часть внутреннего украинского табачного рынка вышла из-под контроля западных корпораций.

Также в ЛТФ заверили, что последовательно отказываются идти в русле "лоббистских усилий" "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "В.А.Т.-Прилуки" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" в вопросе регулирования ставок акцизного налога. "Львовская табачная фабрика" выступает за повышения адвалорной составляющей акцизного налога на сигареты.

Львовская фабрика подчеркивает, что не работает с "Тедис Украина" и ведет независимую ценовую политику.

"Фактически Ассоциация "Укртютюн", объединяющая украинские фабрики западных корпораций и "Тедис" утрачивает возможность "вручную" управлять повышением и снижением цен на сигареты. Когда речь идет о потере контроля над 10-15% продаж, проблемой пренебречь уже нельзя именно поэтому большие компании начали атаку на небольшое отечественное предприятие", - заявляют во "Львовской табачной фабрике".