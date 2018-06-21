ЛТФ звинувачує міжнародні тютюнові корпорації в інформатаках

У ЛТФ вважають, що фабрику намагаються дискредитувати

Керівництво "Львівської тютюнової фабрики" (ЛТФ) заявляє про спробу організувати чергову інформаційну атаку на підприємство. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на заяву представників компанії.

Зокрема, на їхню думку, транснаціональні компанії об'єдналися проти єдиного українського виробника тютюнових виробів і намагаються дискредитувати фабрику в ЗМІ.

Серед причин називають відмову підприємства працювати через тютюнового монополіста "Тедіс Україна", збільшення частки ринку ЛТФ на внутрішньому ринку, плани компанії вийти на IPO. Також львів'яни виступають за підвищення адвалорної складової акцизного податку на сигарети, що не влаштовує західні тютюнові компанії.

У ЛТФ впевнені, що конкуренти черговий раз намагаються безпідставно переконати громадськість, що компанія використовує "тіньові схеми" і нібито займається контрабандою. Крім того, за даними ЗМІ, в силові структури розсилаються фейкові листи із звинуваченнями в порушеннях фабрикою податкового законодавства.

Однак у прес-службі ЛТФ відзначили, що компанія є одним з найбільших платників податків Західної України, забезпечуючи близько тисячі робочих місць тільки у Львівській області (компанія має дві юридичні особи ТОВ "Вінниківська тютюнова фабрика" та ВАТ "Лвівська тютюнова фабрика").

Як відомо, за два останні два роки ринкова частка "ЛТФ" зросла до 9% (згідно дослідження компанії Nielsen). Більш того, в 2018-2019 роках У ЛТФ мають намір наростити частку до 15%.

Це, на думку представників ЛТФ, категорично не влаштовує фабрики чотирьох транснаціональних компаній ("Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна", "В.А.Т.-Прилуки" і "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"), які ще недавно, в 2013 році контролювали 95-97% всього внутрішнього тютюнового ринку. Внаслідок активної маркетингової позиції львів'ян - майже десята частина внутрішнього українського тютюнового ринку вийшла з-під контролю західних корпорацій.

Також в ЛТФ запевнили, що послідовно відмовляються йти в руслі "лобістських зусиль" "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна", "В. А. Т.-Прилуки" і "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" в питанні регулювання ставок акцизного податку. "Львівська тютюнова фабрика" виступає за підвищення адвалорної складової акцизного податку на сигарети.

Львівська фабрика підкреслює, що не працює з "Тедіс Україна" і веде незалежну цінову політику.

"Фактично Асоціація "Укртютюн", що об'єднує українські фабрики західних корпорацій та "Тедіс" втрачає можливість "вручну" управляти підвищенням і зниженням цін на сигарети. Коли мова йде про втрату контролю над 10-15% продажів, проблемою знехтувати вже не можна саме тому великі компанії почали атаку на невелике вітчизняне підприємство", - заявляють у "Львівській тютюновій фабриці".