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ЛСР знову анонсував гумкоридор і закликав росіян скористатися ним

Росія, П'ятниця 15 березня 2024 21:15
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ЛСР знову анонсував гумкоридор і закликав росіян скористатися ним Фото: добровольці знову закликали до термінової евакуації (t.me legionoffreedom)
Автор: Каріна Левицька

Російські добровольці знову закликали до термінової евакуації мешканців Бєлгородської та Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на легіон "Свобода Росії".

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", - наголосили в легіоні.

Добровольці оголосили про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 по московському часу 16 березня.

"Ми закликаємо цивільних осіб скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей РФ. Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській області", - наголосили в легіоні.

Рейд добровольців у РФ та вибухи у Бєлгороді

Раніше повідомлялося, що 12 березня відбувся прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Вранці 14 березня жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

Сьогодні, 15 березня, російські добровольці звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.

Детальніше про бої під час "виборів Путіна", та як сьогодні проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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