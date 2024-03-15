ЛСР снова анонсировал гумкоридор и призвал россиян воспользоваться им

Российские добровольцы снова призвали к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион "Свобода России" .

"Мы видим, что путинские войска скрываются между гражданскими, поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению", - подчеркнули в легионе.

Добровольцы объявили об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 по московскому времени 16 марта.

"Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей РФ. После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области", - подчеркнули в легионе.

Рейд добровольцев в РФ и взрывы в Белгороде

Ранее сообщалось, что 12 марта произошел прорыв границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Утром 14 марта жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

Сегодня, 15 марта, российские добровольцы обратились со срочным сообщением и анонсировали массированный удар по военным объектам в городе Белгород и призвали местных жителей немедленно пройти в укрытие и не выходить на улицу до окончания атаки.

Детальнее о боях во время "выборов Путина", и как сегодня проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.