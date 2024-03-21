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ЛСР заявляє, що їхній рейд у РФ зірвав плани Путіна щодо наступу

Фото: Олексій Барановський, боєць легіону "Свобода России" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прорив кордону Російської Федерації дозволив зірвати плани армії російського диктатора Володимира Путіна щодо наступу, які були присвячені "перемозі" у виборах президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бійця легіону "Свобода России" Олексія Барановського під час пресконференції.

Як відзначив Барановський, Російська Федерація регулярно намагається присвятити якісь свої наступи чи інші "досягнення" якимось датам, як приклад 9 травня, день народження диктатора чи річниця повномасштабного вторгнення. 

"Путінська армія збиралася проводити істотну атаку, приурочивши це до виборів, а точніше кажучи, до інавгурації, яка має відбутися. Відповідно наша операція у військовому сенсі зірвала ці плани російської армії", - заявив боєць легіону "Свобода России". 

Він додав, що прорив кордону Росії змусив ворога перекинути значні сили, зокрема з Харківського та Куп'янського напрямків, аби утримати Бєлгородську й Курську області. 

"Поки що свої (Бєлгородська та Курська області, - ред.). Фактично ми зірвали плани щодо наступу збройних сил РФ, приурочені до виборів і перепризначення Путіна", - додав Барановський. 

Відкриття другого фронту 

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Нікітін, зі свого боку, заявив, що прорив кордону зміг "напевно без перебільшення відкрити другий фронт" й перенести повноцінно військові дії на територію Росії. 

Також він переконаний у тому, що прорив кордону допоміг послабити натиск росіян на інших ділянках фронту. 

"Якщо раніше ми говорили, що державний кордон просто став укріпленою протяжною ділянкою, то зараз ми можемо говорити, що держкордон - це повноцінне продовження лінії фронту, яку силами наших бійців вдалося створити", - додав він. 

Прорив кордону Росії 

12 березня бійці легіону "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса", а також Сибірського батальйону, які воюють на боці України, прорвали кордон Російської Федерації

Добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Зокрема до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці.

Детальніше про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.

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