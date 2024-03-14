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ЛСР закликає російських військових здатися і переходити на їхній бік

Фото: ЛСР закликає російських військових здатися і переходити на їхній бік (lehion-svoboda-rosiyi)
Автор: Наталія Гурковська

Російські добровольці, які влаштували прорив кордону 12 березня, звернулися до солдатів та офіцерів регулярної армії РФ. Добровольці окреслили два можливі варіанти для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

"Російські солдати та офіцери! У російській армії зараз робити нічого - тільки вмирати. Раніше у вас був непростий вибір піти і згинути в "м'ясному штурмі" або спробувати перейти лінію фронту мінними полями, щоб зберегти собі життя. Зараз все стало набагато простіше. Ми, легіонери, самі прийшли до вас. Вам просто достатньо вийти до нас без зброї та з піднятими руками", - йдеться у заяві.

Добровольці нагадали, що не борються з тими, хто рятується від путінського режиму і не вбиває безневинних.

"Ви можете здатися в полон, зберегти собі життя. А якщо у вас залишилася совість і військова честь, то ви можете стати поруч із нами та разом з нами поборотися за світле майбутнє для нашої батьківщини", - констатували у "Легіоні".

Звернення добровольців після прориву кордону РФ

Добровольці, які взяли участь у прориві кордону РФ 12 березня, вже кілька разів зверталися до російської громадськості - до мирного населення, губернаторів прикордонних регіонів Росії та ось тепер, до військових.

В одному зі своїх перших звернень 12 березня Легіон "Свобода Росії" заявив, що зроблять все, "щоб Путін із Ново-Огарево переїхав до Полярного вовка".

13 березня російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів вказаних міст закликали евакуюватися.

Крім того,14 березня РДК заявив, щоб жителі самостійно евакуювалися з Курської, Бєлгородської та Брянської областей РФ, оскільки місцева влада проігнорувала заклики добровольців. На це у росіян із зазначених областей було не більше півтори години. При цьому, місцева влада не тільки не почала евакуювати населення, а й почала перешкоджати його виїзду з небезпечних районів російського прикордоння.

Вже пізніше добровольці звернулися і до губернаторів Курської та Бєлгородської областей.

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