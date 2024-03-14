ЛСР призывает российских военных сдаться и переходить на их сторону

"Российские солдаты и офицеры! В российской армии сейчас делать нечего - только умирать. Раньше у вас был непростой выбор пойти и сгинуть в "мясном штурме" или попытаться перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас все стало гараздо проще. Мы, легионеры, сами пришли к вам. Вам просто достаточно выйти к нам без оружия и с поднятыми руками", - говорится в заявлении.

Добровольцы напомнили, что не борются с теми, кто спасается от путинского режима и не убивает невинных.

"Вы можете сдаться в плен, сохранить себе жизнь. А если у вас осталась совесть и воинская честь, то вы можете стать рядом с нами и вместе с нами побороться за светлое будущее для нашей родины", - констатировали в "Легионе".

Обращения добровольцев после прорыва границы РФ

Добровольцы, принявшие участие в прорыве границы РФ 12 марта, уже несколько раз обращались к российской общественности - к мирному населению, губернаторам приграничных регионов России и вот теперь, к военным.

В одном из своих первых обращений 12 марта Легион "Свобода России" заявил, что сделают все, "чтобы Путин из Ново-Огарево переехал в Полярный волк".

13 марта российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призывали эвакуироваться.

Кроме того, 14 марта РДК заявил, чтобы жители самостоятельно эвакуировались из Курской, Белгородской и Брянской областей РФ, поскольку местные власти проигнорировали призывы добровольцев. На это у россиян из указанных областей было не больше, чем полтора часа. При этом, местные власти не только не начали эвакуировать население, но и стали припятствовать его выезду из опасных районов российского приграничья.

Уже позже добровольцы обратились и к губернаторам Курской и Белгородской областей.