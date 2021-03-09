В Лозовой восстановили дневное водоснабжение

В городе Лозовая Харьковской области после аварии на водопроводе восстановили дневное водоснабжение. Однако воду будут отключать ночью для проведения санации аварийного участка водопровода.

По словам директора ГП "Лозоваводосервіс" Владимира Кириченко, кроме Лозовой, воду ночью будут выключать также в части Панютино и Домахе. Он также добавил, что на следующей неделе запланирована санация аварийного участка водопровода под железной дорогой КП "Харьковводоканал", на балансе которого находится водопровод.

Также отмечается, что с 10 марта все образовательные учреждения возвращаются к работе в штатном режиме.