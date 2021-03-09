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У Лозовій відновили денне водопостачання

Автор: Андрій Козловський

У місті Лозова Харківської області після аварії на водогоні відновили денне водопостачання. Однак воду продовжуватимуть вимикати вночі для проведення санації аварійної ділянки водопроводу.

Про це повідомляє прес-служба Лозівської міської територіальної громади.

За словами директора ДП "Лозоваводосервіс" Володимира Кириченко, окрім Лозової, воду вночі вимикатимуть також у частині Панютиного і Домасі. Він також додав, що наступного тижня запланована санація аварійної ділянки водопроводу під залізницею КП "Харківводоканал", на балансі якого перебуває водопровід.

Також зазначається, що з 10 березня всі освітні установи повертаються до роботи в штатному режимі.

Нагадаємо, з 26 лютого в Лозовій склалася критична ситуація через аварію на водопроводі. Місту не могли забезпечити навіть погодинну подачу води. Її підвозили протягом дня за окремим графіком.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області на Другому Донецькому водогоні сталася аварія. Через неї могли скоротити водопостачання до 7 населених пунктів.

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Новини України водоснабжение
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