В Лозовой уже шестые сутки нет воды: школьников могут отправить на "дистанционку"

Проблема с водой возникла из-за аварии на трубопроводе "Краснопавловка-Лозовая". Сейчас для жителей города организовали подвоз воды.

"Если сотрудники "Харьковводоканала" вечером 2 марта не смогут увеличить объем воды, которую подают "Лозоваяводосервису", то школы города придется переводить на дистанционную форму обучения", - сообщил первый заместитель Лозовского городского головы Александр Жидков. Окончательное решение будет принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

На 2 марта работники "Харьковводоканала" планируют добраться до аварийного участка водопровода изнутри, обследовать его и дать приблизительный прогноз, когда в Лозовой возобновят круглосуточное водоснабжение. На период ремонта будут пытаться обеспечить по крайней мере почасовой график подачи воды.

Директор КВ "Днепр" КП "Харьковводоканал" Максим Панченко рассказал о деталях аварийной ситуации на водопроводе Краснопавловка-Лозовая. Еще неделю назад, 22 февраля, город начал получать меньше воды - работники "Харьковводоканала" обнаружили прорыв и ликвидировали его, однако объем водоснабжения не увеличился. Обследовали 32 километра трубопровода с Краснопавловки до Лозовой. Причина была найдена 28 февраля в районе железной дороги за один километр до города. Начали сбрасывать воду с одной ветки водопровода и переключать Лозовую на другую. Износ одной нитки трубопровода оценивается в 97%, другой - более 70%.

Советник председателя Харьковской облгосадминистрации Сергей Магдисюк объяснил, что проект реконструкции водопровода Краснопавловка-Лозовая уже готов, но еще не прошел экспертизу. Предварительная стоимость работ - 754 миллиона гривен.