У Лозовій вже шосту добу немає води: школярів можуть відправити на "дистанційку"

Проблема з водою виникла через аварію на трубопроводі "Краснопавлівка-Лозова". Наразі для мешканців міста організували підвіз води.

"Якщо працівники "Харківводоканалу" ввечері 2 березня не зможуть збільшити обсяг води, яку подають "Лозоваводосервісу", то школи міста доведеться переводити на дистанційну форму навчання", - повідомив перший заступник Лозівського міського голови Олександр Жидков. Остаточне рішення прийматиме Комісія з надзвичайних ситуацій.

На 2 березня працівники "Харківводоканалу" планують дістатися аварійної ділянки водогону зсередини, обстежити її та дати приблизний прогноз, коли у Лозовій відновлять цілодобове водопостачання. На період ремонту намагатимуться забезпечити принаймні погодинний графік подачі води.

Директор КВ "Дніпро" КП "Харківводоканал" Максим Панченко розповів про деталі аварійної ситуації на водогоні Краснопавліка-Лозова. Ще тиждень тому, 22 лютого, місто почало отримувати менше води - працівники "Харківводоканалу" виявили порив та ліквідували його, однак обсяг водопостачання не збільшився. Обстежили 32 кілометри трубопроводу з Краснопавлівки до Лозової. Причина була знайдена 28 лютого у районі залізниці за один кілометр до міста. Почали скидати воду з однієї гілки водогону та перемикати Лозову на іншу. Зношеність однієї нитки трубопроводу оцінюється у 97%, іншої - понад 70%.

Радник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Магдисюк пояснив, проект реконструкції водогону Краснопавлівка-Лозова вже готовий, але ще не пройшов експертизу. Попередня вартість робіт - 754 мільйони гривень.