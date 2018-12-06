Брехня Росії не може вважатися альтернативною точкою зору, - Лінкявічюс

Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

Лінкявічюс додав, що Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України

Агресія Російської Федерації призвела до кризи безпеки і довіри у зоні відповідальності ОБСЄ. Тому Росія не може повчати країни Організації щодо дотримання міжнародного законодавства або прав людини, заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс на міністерської зустрічі ОБСЄ в Мілані, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

"На жаль, всі занепокоєння в сфері безпеки, які ми висловлювали під час попередньої зустрічі, залишаються незмінними. Це просто вражає - Росія вважає, що вона має право повчати ОБСЄ щодо порушень міжнародного законодавства, прав людини, свободи преси. Дозвольте мені ще раз повторити - брехня не може вважатися альтернативною точкою зору", - заявив він.

Лінкявічюс додав, що Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України та військову агресію на Сході Україні.

За словами міністра, нещодавня атака на українські кораблі в районі Азовського моря, приховані гібридні атаки Росії проти держав-учасниць ОБСЄ є в основі кризи безпеки та довіри в районі відповідальності ОБСЄ.

"З багатьох приводів ми раз за разом закликали Росію дотримуватися власних зобов’язань в рамках ОБСЄ, припинити порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Тим не менше, жодного бажання зробити це не було продемонстровано. Навпаки, продовжується ескалація конфлікту, і переписування міжнародних правил стало для Росії звичайною справою", - сказав він.

Нагадаємо, високий представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні закликала Росію звільнити затриманих українських моряків.