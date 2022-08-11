"Ложь не пройдет": Кулеба резко ответил России на созыв Совбеза ООН

"Самая тревожная тема последних дней...Россия созывает заседание Совбеза ООН на тему безопасности Запорожской АЭС. Российская наглость не имеет границ и достигла уже глобальных масштабов. Государство-террорист, которое обстреливало крупнейшую в Европе АЭС, захватило ее, разместило на ее территории оружие и продолжает обстрелы, а теперь хочет поговорить о безопасности, но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим россиянам такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир сейчас знает, что РФ занимается ядерным терроризмом и заседание Совбеза это в очередной раз подтвердит", - отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, Украина не даст государству-агрессору использовать международную площадку для пропаганды и дезинформации.

"Вчера я отправил официальное письмо гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и сообщил им факты нарушений российскими оккупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ во время оккупации Запорожской АЭС", - рассказал Кулеба.

Он обратил внимание, что россияне фактически превратили крупнейшую в Европе АЭС в военную базу и ставят под угрозу безопасность всего континента.

"В связи с этим я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ, предложил включить в нее военных экспертов ООН, ведь для оценки угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты с соответствующей экспертизой. Настаиваем, что такая миссия должна быть организована в самые сжатые сроки", - призвал Кулеба.

Он подчеркнул, если россиянам действительно "нечего скрывать", то они должны срочно предоставить специалистам доступ к ЗАЭС.

"Мы требуем усилить давление на Москву с целью возвращения станции под полный контроль Украины и недопущения ядерной катастрофы", - обратился министр к украинским партнерам.

Предыстория

Напомним, недавно Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы "ударами" украинской стороны по Запорожской АЭС.

При этом сами оккупанты 5 и 6 августа обстреляли ЗАЭС, из-за чего появилась угроза утечки радиации.

В МАГАТЭ отметили, что пока ядерной угрозы нет, но зафиксированы повреждения.

В то же время страны G7 осудили действия России, призвали вернуть Украине контроль над ЗАЭС и пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.