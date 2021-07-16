За ложь в декларациях можно сесть в тюрьму: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях. Верховная рада одобрила этот документ 29 июня 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации", - отметили в ОП.
В частности, документ относит недостоверное декларирование в список уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.
В ОП отметили, что с вступлением в силу этого закона за умышленное "непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год".
Закон вступает в силу с дня, следующим за днем его опубликования.
В ОП напомнили, что Зеленский наложил вето на первоначальный вариант закона о недостоверных сведениях в декларациях. Президент вернул документ в Верховную раду со своими поправками.
Подробнее о законе читайте в материале РБК-Украина "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".