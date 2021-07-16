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За брехню в деклараціях можна сісти у в'язницю: Зеленський підписав закон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення в'язниці за брехню в деклараціях. Верховна рада схвалила цей документ 29 червня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації", - зазначили в ОП.

Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до списку кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за зазначені правопорушення.

В ОП відзначили, що з набранням чинності цього закону за умисне "неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

В ОП нагадали, що Зеленський наклав вето на первинний варіант закону про недостовірних відомостях в деклараціях. Президент повернув документ до Верховної Ради зі своїми поправками.

Детальніше про закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Гра вдолгую. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".

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Володимир ЗеленськийдекларацияЗакон