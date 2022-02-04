"Ловушка" Минских соглашений кроется в предоставлении особого статуса Донбассу, - эксперт

Он признает, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была права еще в 2014 году, когда четко заявляла, что Минские соглашения - это "ловушка", а переговоры с международными партнерами и Кремлем должны проходить в рамках Будапештского меморандума.

Это очень важный момент, добавляет он, ведь "ловушка" Минских соглашений как раз кроется в предоставлении особого статуса, что позволяет создать на Донбассе "государство в государстве" со своей армией.

Поэтому, по убеждению Корнийчука, пора прекратить списывать просчеты на войну и реально начать действенные переговоры на международном уровне и укреплять экономику Украины, что подчеркивает Юлия Тимошенко, которая совместно с командой уже разработала план преодоления кризиса.

"Вполне правильная позиция Тимошенко: Украина должна усилить свою экономическую и оборонную безопасность, создав Правительство национального единства, и начать использовать другие международные форматы для возвращения Донбасса и Крыма", - заключает Корнийчук.