Народного депутата від депутатської групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна хочуть позбавити членства у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний законопроект було зареєстровано на сайті Верховної ради.

Зауважимо, що сам Льовочкін та член депутатської групи "Платформа за життя і мир" Михайло Папієв 16 березня зареєстрували у Верховній раді подібний проект постанови.

Нагадаємо, Сергій Льовочкін являється проросійським політиком, народний депутат 9 скликання, колишній нардеп 6 та 8 скликань. Зауважимо, він залишив Україну незадовго до повномасштабного російського вторгнення. У 2022 році пропустив усі засідання Верховної Ради.

Фото: Льовочкіна виключать з комітету ВР з питань нацбезпеки (rada.gov.ua)