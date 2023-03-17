Льовочкіна виключать з комітету ВР з питань нацбезпеки
Народного депутата від депутатської групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна хочуть позбавити членства у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Відповідний законопроект було зареєстровано на сайті Верховної ради.
Зауважимо, що сам Льовочкін та член депутатської групи "Платформа за життя і мир" Михайло Папієв 16 березня зареєстрували у Верховній раді подібний проект постанови.
Нагадаємо, Сергій Льовочкін являється проросійським політиком, народний депутат 9 скликання, колишній нардеп 6 та 8 скликань. Зауважимо, він залишив Україну незадовго до повномасштабного російського вторгнення. У 2022 році пропустив усі засідання Верховної Ради.
Фото: Льовочкіна виключать з комітету ВР з питань нацбезпеки (rada.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи заберуть мандати у всіх нардепів від ОПЗЖ.
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