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Левочкина исключат из комитета ВР по вопросам нацбезопасности

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Украина, Пятница 17 марта 2023 23:16
Левочкина исключат из комитета ВР по вопросам нацбезопасности Фото: Левочкина исключат из комитета ВР по вопросам нацбезопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Народного депутата от депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина хотят лишить членства в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Заметим, что сам Левочкин и член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Михаил Папиев 16 марта зарегистрировали в Верховной раде подобный проект постановления.

Напомним, Сергей Левочкин является пророссийским политиком, народным депутатом 9 созыва, бывшим нардепом 6 и 8 созывов. Заметим, что он оставил Украину незадолго до полномасштабного российского вторжения. В 2022 году пропустил все заседания Верховной Рады.

Левочкина исключат из комитета ВР по вопросам нацбезопасности

Фото: Левочкина исключат из комитета ВР по вопросам нацбезопасности (rada.gov.ua)

Напомним, недавно стало известно, заберут ли мандаты у всех нардепов от ОПЗЖ.

Также мы писали, что Украина хочет запретить участие в выборах для членов пророссийских партий.

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