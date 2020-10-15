Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины на ноябрь
Украина, Четверг 15 октября 2020 13:32
Венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.
Об этом
сообщает Lowcostavia.
В частности, были отменены следующие рейсы:
из Киева:
Киев - Зальцбург отменено до 19 декабря;
Киев - Таллинн отменено до 4 декабря;
Киев - Ларнака отменено до 6 декабря;
Киев - Рига отменено до 5 декабря;
Киев - Катовице отменено до 6 декабря;
Киев - Лиссабон отменено до 4 декабря;
Киев - Братислава отменено до 6 декабря;
Киев - Будапешт отменено до 10 ноября.
Из Львова:
Львов - Вильнюс отменено до 4 декабря;
Львов - Лиссабон отменено до 6 декабря;
Львов - Таллинн отменено до 5 декабря;
Львов - Братислава отменено до 5 декабря.
Из Харькова:
Харьков - Милан отменено до 19 декабря;
Харьков - Вена отменено до 4 декабря;
Харьков - Берлин отменено до 4 декабря;
Харьков - Дортмунд отменено до 4 декабря.
Из Одессы:
Одесса - Берлин отменено до 4 декабря;
Одесса - Вроцлав отменено до 5 декабря;
Одесса - Гданьск отменено до 5 декабря;
Одесса - Катовице отменено до 4 декабря;
Одесса - Братислава отменено до 6 декабря.
Из Запорожья:
Запорожье - Вроцлав отменено до 4 декабря;
Запорожье - Гданьск отменено до 5 декабря;
Запорожье - Краков отменено до 6 декабря.
Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает переоформить бронирование на другой рейс, возврат средств в размере 120% от суммы на кредитный счет аккаунта WIZZ или возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.
Ранее РБК-Украина писало, что
Wizz Air намерена возобновить рейсы из Киева и Львова в Братиславу с октября.
Также сообщалось, что
Ryanair сократил количество рейсов в октябре.