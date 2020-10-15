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Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины на ноябрь

Автор: Игорь Литвиненко

Венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.

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Об этом сообщает Lowcostavia.

В частности, были отменены следующие рейсы:

из Киева:

  • Киев - Зальцбург отменено до 19 декабря;
  • Киев - Таллинн отменено до 4 декабря;
  • Киев - Ларнака отменено до 6 декабря;
  • Киев - Рига отменено до 5 декабря;
  • Киев - Катовице отменено до 6 декабря;
  • Киев - Лиссабон отменено до 4 декабря;
  • Киев - Братислава отменено до 6 декабря;
  • Киев - Будапешт отменено до 10 ноября.

Из Львова:

  • Львов - Вильнюс отменено до 4 декабря;
  • Львов - Лиссабон отменено до 6 декабря;
  • Львов - Таллинн отменено до 5 декабря;
  • Львов - Братислава отменено до 5 декабря.

Из Харькова:

  • Харьков - Милан отменено до 19 декабря;
  • Харьков - Вена отменено до 4 декабря;
  • Харьков - Берлин отменено до 4 декабря;
  • Харьков - Дортмунд отменено до 4 декабря.

Из Одессы:

  • Одесса - Берлин отменено до 4 декабря;
  • Одесса - Вроцлав отменено до 5 декабря;
  • Одесса - Гданьск отменено до 5 декабря;
  • Одесса - Катовице отменено до 4 декабря;
  • Одесса - Братислава отменено до 6 декабря.

Из Запорожья:

  • Запорожье - Вроцлав отменено до 4 декабря;
  • Запорожье - Гданьск отменено до 5 декабря;
  • Запорожье - Краков отменено до 6 декабря.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает переоформить бронирование на другой рейс, возврат средств в размере 120% от суммы на кредитный счет аккаунта WIZZ или возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.

Ранее РБК-Украина писало, что Wizz Air намерена возобновить рейсы из Киева и Львова в Братиславу с октября.

Также сообщалось, что Ryanair сократил количество рейсов в октябре.

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