Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины на ноябрь

Венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.

Об этом сообщает Lowcostavia.

В частности, были отменены следующие рейсы:

из Киева:

Киев - Зальцбург отменено до 19 декабря;

Киев - Таллинн отменено до 4 декабря;

Киев - Ларнака отменено до 6 декабря;

Киев - Рига отменено до 5 декабря;

Киев - Катовице отменено до 6 декабря;

Киев - Лиссабон отменено до 4 декабря;

Киев - Братислава отменено до 6 декабря;

Киев - Будапешт отменено до 10 ноября.

Из Львова:

Львов - Вильнюс отменено до 4 декабря;

Львов - Лиссабон отменено до 6 декабря;

Львов - Таллинн отменено до 5 декабря;

Львов - Братислава отменено до 5 декабря.

Из Харькова:

Харьков - Милан отменено до 19 декабря;

Харьков - Вена отменено до 4 декабря;

Харьков - Берлин отменено до 4 декабря;

Харьков - Дортмунд отменено до 4 декабря.

Из Одессы:

Одесса - Берлин отменено до 4 декабря;

Одесса - Вроцлав отменено до 5 декабря;

Одесса - Гданьск отменено до 5 декабря;

Одесса - Катовице отменено до 4 декабря;

Одесса - Братислава отменено до 6 декабря.

Из Запорожья:

Запорожье - Вроцлав отменено до 4 декабря;

Запорожье - Гданьск отменено до 5 декабря;

Запорожье - Краков отменено до 6 декабря.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает переоформить бронирование на другой рейс, возврат средств в размере 120% от суммы на кредитный счет аккаунта WIZZ или возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.

Ранее РБК-Украина писало, что Wizz Air намерена возобновить рейсы из Киева и Львова в Братиславу с октября.

Также сообщалось, что Ryanair сократил количество рейсов в октябре.